Бліц-опитування: Які маєте родинні традиції святкування Великодня?

1.Ганна, косметолог:
-Завжди з дітьми приходимо на Великдень до церкви вранці освятити пасочки. Пасочки я випікаю сама, за власним рецептом. У субботу замішую тісто.Мені не подобаєтсья дріжжове тісто, тому пасочки роблю як роблять кекси. Допоки я займаюсь тістом, мій синочок красить крашанки.
2.Олександр, слюсар:
-На Великдень приходимо на всенощну до церкви помолитися Господу, аби він відпустив нам наші гріхи. Пасочки випікаємо вдома самі, звичайно їх теж приносимо до церкви аби посвятити.
3.Ярослав, будівельник:
-Вранці на Великдень ідемо з дружиною в церкву, аби посвятити пасочки. Ну а потім їдемо з друзями на природу, відсвяткувати з шашликами.
4.Володимир Чернов, художник:
-Традиція на Великдень дуже проста.Купимо пасочки, покрасимо крашанки, вранці прийдемо до церкви посвятити іх. А вдома за чаєм посидимо, з’їмо кулічи, поспілкуємось, подививмось один одному в очі.
5.Олена, бухгалтер:
-На Великдень їздимо до батьків в село Роздоли. І там на четверту ранку всі разом ідемо до церкви аби посвятити пасочки, які чудово вміє готувати моя мама.Ну а потім снідаємо разом у родинному колі