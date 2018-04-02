28 березня відбувся фестиваль Spring Time. Наш фестиваль це територія вільних людей де люди відчули свободу та драйв життя. На наших гостей чекала, музична програма, розваги , майстер – класи, друзі нові знайомства та смаколики.
Цей фестиваль провели завдяки команді нашого коледжу, та нашим партнерам. Торгова марка Киссон, ПИТИ ЩОБ ЖИТИ – Під таким девізом компанія робить і пропонує воду ТМ Киссон. Компанія активного відпочинку «От винта», основна місія компанії – зробити активний відпочинок доступний кожному.
Наш фестиваль – ярмарок був присвячений благодійності, ми допомагали
обласному відділенню Всеукраїнській Громадській Організації інвалідів «Українська спілка інвалідів – УСІ».
Озерніться навкруги: чи не стоїть поруч з вам той, хто просить про допомогу, але має потребу в ній. Хто сподівається на вас, але не може про це сказати. Ми завжди повинні йти один до одного, к оточуючим нас людям, тількі с добром. З бажанням зробити важливе, необхідне для іншої людини. І тоді хтось побажає зробити теж саме і для вас.
На нашому заході працювало три зони, а саме ярмарок, де наші гості змогли придбати смаколики, та інші цікаві вироби.
Фотозона де всі бажаючи робили яскраві та незабутні фото.
Зона майстер – класів, де мастера та майстрині м. Запоріжжя, та Запорізької області навчали усіх бажаючих своєму ремеслу.
На нашому фестивалі було багато гостей з них вельмишановні: організатор та директор коледжу Баршай Ольга Костянтинівна, голова профкому, студентів, аспірантів, та докторантів Запорізького Національного Технічного Університету Іванченко Андрій Володимирович, голова Запорізької міської молодіжної ради Ільченко Сергій Володимирович, та виконавчий директор обласного відділення всеукраїнський громадській організації інвалідів «Українська спілка інвалідів – УСІ» Вихляєв Сергій Володимирович.
Музична частина була не менше насиченою.
До нас завітали:
• Захоплюючий, екстремальний театр вогню Fire Stream;
• Співак, композитор – пісняр заслужений артист естрадного мистецтва України Анатолій Сердюк;
• Людина яка пізнає творчі та духовні глибини української народної музики. Молодий Одеський бандурист Павло Ровенко;
• Наша армія – наша сила, хлопці які не дивлячись ні на що, захищають, та боряться за наш спокій. Гурт «3029», військової частини 3029 Національної гвардії України;
• Вони беруть гітару до рук і відтворюють музику серця. Ансамбль гітаристів;
• Саксофон – це мелодія душі, а у поєднанні з клавішними, це звучить просто дивовижно, для нас грали талановиті хлопці нашого краю Ярослав і Богдан.
• Студенти Хортицької національної академії, з піснею «Родина» з сурдосупровідом;
• Студенти Економіко – Правничого коледжу, з драйвовим танцем, та ніжною піснею;
• Студенти Запорізького педагогічного коледжу, з вокально – хореографічним номером «Ми Україна»;
• Студент електротехнічного коледжу зі своїми заводними піснями;
• Гурт Дія зі своїм танцем;
• Дуже гарні, та модні дівчата, бюро добрих послуг, показ весняної колекції;
Ми від щирого серця дякуємо за увагу, за тепло ваших сердець! Від душі дякуємо за участь і за ваші добрі посмішки!!!
Фестиваль Spring Time
28 березня відбувся фестиваль Spring Time. Наш фестиваль це територія вільних людей де люди відчули свободу та драйв життя. На наших гостей чекала, музична програма, розваги , майстер – класи, друзі нові знайомства та смаколики.