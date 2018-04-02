Академічний козацький ансамбль
пісні і танцю
“Запорожці”
Сабіна Сафарлі та кавер-група “FAR4” !
На сцені концертного залу імені М.І.Глінки
запальний фольк та сучасний рок!
Поєднання етнічної музики і рок-композицій, нове бачення українського фольклору в окрасі чітких ритмів.
Популярні хіти з репертуару гуртів: “Океан Ельзи”, “Скрябін”, “Антитіла”, “СКАЙ”, “Med Heats”, “Хорта”, дивовижний вокал відомої співачки Сабіни Сафарлі, український фольк у супроводі популярної запорізької кавер-групи “FAR4”. Відкинувши шаблони, слухач поринає в саме серце пісні.
Нове амплуа ансамблю “Запорожці” здивує самого прискіпливого глядача, а запальні танці додадуть неповторного колориту та драйву!
FOLK & ROСK – унікальний музичний проект для вишуканих меломанів!
Ціна квитка 100 грн.
Квитки продаються в касах філармонії та білетної агенції musin.zp.ua
Каса: 236-44-67
Довідки: 236-99-77, 236-44-85
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