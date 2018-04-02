01.04.2018 року, в місті Запоріжжі, у парку Металургів, проходили патріотично-спортивні «Ігри патріотів» для вихованців Позашкільного навчального закладу «Міського палацу дитячої та юнацької творчості» з метою національно-патріотичного виховання молоді. Для проведення заходу залучились і військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України.
Захід проводився за сприянням Департаменту освіти та науки Запорізької міської Ради серед дітей віком від 7 до 14 років, які є вихованцями міського закладу.
Діти приймали участь у різноманітних спортивних естафетах: проходження смуги с перешкодами, метання гранати та інші. А також, юні хлопці та дівчата змагались в інтелектуальних іграх, де вони демонстрували свої знання з історії держави, Національної гвардії України, та з історії створення і бойового шляху військової частини 3029.
Вихованці закладу виявили неабиякий інтерес та наснагу до конкурсів та разом із військовослужбовцями зробили чудовий та незвичний захід. Гвардійці з користю провели час та отримали масу позитивних емоцій та вражень від спілкування з дітьми.
«Чудово, що завдяки таким заходам, діти спілкуються з військовослужбовцями та розвивають свої національно-патріотичні знання. Це цікавий формат зустрічей з дітьми…» – зазначила директорка Позашкільного навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької творчості» Людмила Маринюк.
Наприкінці заходу гвардійці музичного гурту «3029» подарували концерт для всіх присутніх, зігравши веселі, весняні композиції, які дуже сподобались дітлахам. Усі без винятку отримали гарні та незабутні враження, проявили свої вміння та знання, а кращі були нагороджені грамотами та солодкими подарунками від організаторів.
Ігри патріотів
01.04.2018 року, в місті Запоріжжі, у парку Металургів, проходили патріотично-спортивні «Ігри патріотів» для вихованців Позашкільного навчального закладу «Міського палацу дитячої та юнацької творчості» з метою національно-патріотичного виховання молоді. Для проведення заходу залучились і військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України.