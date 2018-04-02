Юліана Козаченко: “Фіскальна служба видала запорізьким платникам податків понад 20 тисяч електронних ключів”

З початку року до фахівців фіскальної служби звернулося близько семи тисяч представників бізнесу, громадян та держслужбовців Запорізького регіону, які отримали понад 20 тисяч електронних ключів.
Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, лише у березні пункти реєстрації користувачів прийняли 2,4 тисячі клієнтів, яким безкоштовно було видано 7,4 тисячі ключів електронного цифрового підпису.
За допомогою сертифікатів ЕЦП фізичні особи можуть скористатися он-лайн послугами фіскальної служби в Електронному кабінеті: отримати довідку про доходи, подати декларацію про майновий стан і доходи, створити та надіслати електронні документи, переглянути інформацію з реєстрів та електронних систем тощо.
У Запорізькій області безкоштовні ключі електронного цифрового підпису можна отримати у пунктах реєстрації користувачів за адресами: м. Запоріжжя, вул. Паркова, буд. 4а, 1-й пов., тел.: (061) 219-06-27, м. Бердянськ, просп. Праці, буд. 20, каб. 219, тел.: (06153) 38663, м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. 31, каб. 103, тел.: (0619) 422920.
Сайт Акредитованого центру сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту ДФС України: http://acskidd.gov.ua.
Головне управління ДФС у Запорізькій області