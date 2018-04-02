На території області рятувальники ліквідували 9 пожеж в екосистемах

До служби порятунку «101» надійшло 9 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на площі 2,08 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 9 одиниць техніки та 34 рятувальника.
Наймашстабніше загорання виникло о 18:47 в К.Дніпровському районі на території Іванівського лісомисливського господарства. Горіла суха трава на відкритій території загальною площею 1,5 га.
О 19:20 вогнеборці локалізували загоряння, а о 20:00 повністю ліквідували. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
Від Іванівського ЛМГ залучались 3 чоловіка.
Розпочався пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків.
Василівський район: бійці ДСНС ліквідували пожежу в кватирі
31 березня о 16:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у квартирі двоповерхового житлового будинку по вул. Шкільна в смт. Степногірськ сталася пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті горять домашні речі та меблі на загальній площі 12 м. кв.
На момент виникнення пожежі,в квартирі нікого не було.
О 16:21 пожежу локалізували, а о 17:20 – повністю ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.
Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
м. Бердянськ: вогнеборці ліквідували пожежу в двоповерховому житловому будинку
1 квітня о 02:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у двоповерховому житловому будинку по вул. Піонерська сталася пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах будинку на загальній площі 50 м. кв.
О 03:00 пожежу локалізували, а о 04:30 – повністю ліквідували. Після чого рятувальники провели розбір та проливку конструкцій для запобігання виникнення повторного займання.
Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Як з’ясувалось на момент виникнення пожежі, в приміщені знаходився 48-річний власник, який відчув запах диму. Чоловік побачивши полум’я самостійно покинув приміщення та викликав рятувальників.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.
Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Михайлівський район: піротехніки вилучили та знищили авіабомбу – ФАБ 100 часів минулих війн
Піротехнічні підрозділи ДСНС області щодня проводять роботи щодо обстеження території, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів, як часів минулих війн.
Найчастіше, застарілі снаряди знаходять громадяни на відкритих територіях поблизу населених пунктів або у лісових масивах. Трапляється, що на небезпечну знахідку можна натрапити і під час будівельних робіт.
Зокрема, 31 березня, на території Михайлівського району групою розмінування АРЗ СП м. Запоріжжя знищено вибухонебезпечний предмет, який був виявлений напередодні поблизу с. Високе. Так, під час проведення земляних робіт місцевий мешканець знайшов предмет, зовні схожий на боєприпас. Рятувальники, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як авіабомбу – ФАБ 100 часів минулих війн.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Категорично забороняється:
• торкатися підозрілого предмету або пересувати його;
• заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;
• здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив;
• намагатися самостійно знешкоджувати знахідку;
• розбирати вибухонебезпечний предмет.
Пам’ятайте, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити про це за номером «101» або «102», а також ні в якому разі не намагатися самостійно ідентифікувати та знешкоджувати знайдені боєприпаси.
Мелітопольський район: фахівці-піротехніки виявили вибухонебезпечну знахідку часів минулих війн
31 березня під час земляних робіт на території Старобердянського лісництва, виявлено підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний. Громадяни передали інформацію до Служби порятунку «101».
Прибувши на місце події, спеціалісти ДСНС ідентифікували знахідку як авіабомбу часів минулих війн.
Того ж, дня під час земляних робіт в кар’єрі поблизу с. Вознесенівка виявлено гранату РГ-42.
Місце виявлення охороняється. Подано заявку на вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил техніки безпеки.
Вільнянський район: фахівці-піротехніки виявили вибухонебезпечні знахідки часів минулих війн
31 березня під час земляних робіт, поблизу с. Новософіївка, місцевими мешканцями виявлено підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Громадяни передали інформацію до Служби порятунку «101».
Прибувши на місце події, спеціалісти ДСНС ідентифікували знахідки як артиллерийский снаряд калібру 76 мм та гранату РГД-5.
Місце виявлення охороняється. Подано заявку на вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил техніки безпеки.