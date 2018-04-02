На Запоріжжі поліцейські нагадали працівникам торгівлі про заборону продажу алкоголю та цигарок дітям

У рамках Всеукраїнської профілактичної акції «Відповідальність починається з мене» працівники поліції ювенальної превенції нагадали працівникам торгівлі міста Енергодар про недопустимість продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім.
Всеукраїнська акція «Відповідальність починається з мене» проводиться на постійній основі та має на меті формування здорового способу життя серед дітей.
Активну участь в заходах беруть працівники поліції ювенальної превенції Запорізької області. Поліцейські разом з представниками органів влади та молодіжних організацій постійно проводять профілактичні рейди. Під час заходів перевіряються заклади торгівлі. Правоохоронці нагадують про недопустимість та якою є відповідальність за продаж алкогольної і тютюнової продукції дітям.
Так, 29 березня працівники поліції ювенальної превенції, спеціалісти служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели рейд у місті Енергодар.
Працівники поліції закликають підприємців, громадськість та просто небайдужих громадян приєднатися до акції та повідомляти про випадки реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім у поліцію.
Нагадаємо, що працівники поліції ювенальної превенції встановили місцезнаходження двох неповнолітніх дівчат, які зникли в Хортицькому районі Запоріжжя.
Відділ комунікації поліції Запорізької області