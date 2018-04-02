Послання Преосвященійшого Єпископа Фотія УПЦ КП на Пасху 2018

5 квітня Чистий четвер
8-30 Вечірня з Літургією святого Василія Великого
17-00 Утрення з читанням 12 страсних Євангелій.
6 квітня Страсна П’ятниця
9-00 Царскі Часи
16-30 Вечірня з виносом плащаниці та Утрення з чином поховання плащаниці Спасителя.
7 квітня Страсна Субота. Благовіщення Пресвятої Богородиці
8-00 Вечірня з читанням паремій та Літургією святого Василія Великого
21-00 Читання Діяннь Святих Апостолів
23-30 Пасхальна Полунощниця
00-00 Хресний хід, Пасхальна Утрення, Божественна Літургія.
Освячення Пасок біля собору Святої Тройці
7 квітня з 17-00 до 22-00
8 квітня з 4-00 до 16-00
На острові Хортиця в музейному комплексі «Запорозька Січ»
8 квітня з 10-00 до 13-00
На площі Фестивальній (біля хреста)
8 квітня з 6-00 до 12-00
По вулиці Ладозькій 26 (Бородинський мкрн. Біля магазину АТБ)
8 квітня з 6-00 до 12-00
В Шевченківському р-ні., по вул. Бочарова, в парковій зоні
8 квітня з 6-00 до 12-00
8 квітня урочиста хода головним проспектом Запоріжжя. Збір о 16.30 біля ПК „Дніпроспецсталь”, з 17.00 до 18.00 святкова хода пройде проспектом Соборним до пл. (Фестивальної) Героїв майдану, де відбудеться спільна молитва та концерт.