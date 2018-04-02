Свіча душі. Концерт артистів обласної філармонії

Полум’я свічки …
У духовних традиціях багатьох народів воно уособлює внутрішнє піднесення – вогонь серця та світло душі – той Вищий початок, який робить людину Людиною.
Напередодні Великодня, запрошуємо глядачів поринути у світ музики, яка очищає та окрилює. Концертна програма “Свіча душі” – сповнена глибокого, проникливого змісту, життєлюбства, духовності і тепла, це поєднання вічного і сучасного.
Програма концерту побудована на переплетіннях класичної, сучасної вокальної та інструментальної музики. Шедеври видатних композиторів епохи бароко Г. Генделя, Й.С. Баха, Д. Каччіні поєднані з відомими творами класиків В.А. Моцарта, Ф. Шуберта, П. Чайковського, духовні вокальні композиції Д. Бортнянського та М. Березовського додадуть програмі емоційності і ліричності. Завершальним акордом прозвучать фрагменти з популярних рок-опер Р. Коччанте та Л. Уебера.
Запрошуємо глядачів зануритися в атмосферу добра, любові та краси, насолодитися прекрасною музикою, духовно збагатитися та відчути чудодійну силу мистецтва!
Ціна квитка від 60 грн.
Квитки продаються в касах філармонії та білетної агенції musin.zp.ua
Каса: 236-44-67
Довідки: 236-99-77, 236-44-85