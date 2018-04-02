У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували пожежу в продовольчому супермаркеті

02 квітня о 02:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в продовольчому супермаркеті “VARUS” по вул. Яценка в Вознесенівському районі міста.
Враховуючи, що це об’єкт з тимчасовим перебуванням людей, на ліквідацію за підвищеним номером прибуло 13 одиниць техніки та 52 чоловіка особового складу.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що внаслідок горіння дерев’яних піддонів поруч з супермаркетом на площі 10 кв.м, сталося пошкодження запірної арматури газового лічильника з послідуючим загорянням газово-повітряної суміші. Виникла загроза розповсюдження вогню на побутові приміщення та торгівельний зал.
Співробітники газової служби, прибувши на місце події, перекрили газопостачання на супермаркет.
Завдяки оперативним діям рятувальників та правильно обраному вирішальному напрямку о 03:10 пожежу вдалося ліквідувати в тих масштабах, яких вона набула на момент прибуття підрозділів – 25 кв.м, враховуючи, що загальна площа супермаркету складає 4000 кв.м.
У результаті події постраждалих не має.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області