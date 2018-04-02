У Запоріжжі чоловік добровільно здав у поліцію боєприпаси

Під час Місячника добровільної здачі зброї мешканець Запоріжжя здав поліцейським боєприпаси.
31 березня працівникам Олександрівського відділення поліції мешканець Запоріжжя 1977 року народження добровільно видав боєприпаси: корпус гранати «РГД-5», запал до «УЗРГМ2» та 16 набоїв калібру 9 мм.
Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
Громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, що на території Запорізької області Місячник добровільної здачі зброї триватиме до 30 квітня.
Відділ комунікації поліції Запорізької області