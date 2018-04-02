У Запоріжжі перевірять супермаркети, школи, лікарні та торговельно-розважальні центри

Представники Головного управління ДСНС України в Запорізькій області повідомили, що в Запоріжжі стартували перевірки дотримання правил техногенної, пожежної безпеки в супермаркетах, торговельно-розважальних центрах, навчальних, медичних установах і так далі. Позапланові перевірки будуть проходити в квітні-червні поточного року відповідно до доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.
Питання дотримання правил пожежної безпеки розглядалося в ході оперативної наради, яку провів сьогодні міський голова Володимир Буряк. З доповідями виступили начальник міського управління ГУ ДСНС України в Запорізькій області Микола Заїка, начальник управління з попередження надзвичайних ситуацій ГУ ДСНС України в Запорізькій області Олександр Водоп’янов.
Представники ГУ ДСНС України в Запорізькій області відзначили, що отримують від міської влади Запоріжжя необхідну допомогу. Міський голова Володимир Буряк доручив своєму заступнику Валерію Еделєву провести засідання міської комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, де відпрацювати питання взаємодії.
– Головне зараз визначити, що необхідно ще від міста, щоб не допустити в Запоріжжі виникнення надзвичайних ситуацій, які відбувалися останнім часом в інших містах, – заявив Володимир Буряк.
Начальник управління з попередження надзвичайних ситуацій ГУ ДСНС України в Запорізькій області Олександр Водоп’янов повідомив, що в Запоріжжі, як і в інших регіонах країни, будуть проводитися позапланові перевірки торгово-розважальних, торговельних центрів, шкіл, лікарень, дитячих садків і так далі. У разі виявлення небезпечних ситуацій розглядатиметься питання про повне або часткове припинення роботи відповідних будівель, споруд.
– Доручаю своїм заступникам провести в підвідомчих комунальних підприємствах, бюджетних установах, школах, дитсадках перевірки спільно з ГУ ДСНС України в Запорізькій області. За результатами перевірок повинні бути складені всі передбачені законодавством документи, – сказав Володимир Буряк.
У Запоріжжі перевірять супермаркети, школи, лікарні та торговельно-розважальні центри
Представники Головного управління ДСНС України в Запорізькій області повідомили, що в Запоріжжі стартували перевірки дотримання правил техногенної, пожежної безпеки в супермаркетах, торговельно-розважальних центрах, навчальних, медичних установах і так далі. Позапланові перевірки будуть проходити в квітні-червні поточного року відповідно до доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.