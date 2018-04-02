У Запоріжжі вилучили велику партію нелегально ввезених цигарок

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області вилучили з незаконного обігу крупну партію тютюнових виробів, ввезену в Україну поза митним контролем.
Перевірка, проведена в рамках операцій «Рубіж – 2018» та «Акциз – 2018», встановила, що одна із мешканок м. Запоріжжя, яка не була зареєстрована суб’єктом підприємницької діяльності та, відповідно, не мала ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, здійснювала реалізацію тютюнової продукції за готівкові кошти. Серед них сигарети вітчизняного виробництва та імпортні тютюнові вироби без акцизних марок, ввезені до України поза митним контролем.
За результатами проведених заходів вилучено та передано на відповідальне зберігання 30 тис. 642 пачки тютюнових виробів в асортименті загальною вартістю понад 1,1 млн. гривень.
ГУ ДФС у Запорізькій області