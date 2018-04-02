У Запорізькій області під час обшуку поліцейські вилучили наркотики

Працівники поліції у Мелітополі під час санкціонованого обшуку виявили та вилучили наркотичні речовини «канабіс» і «метамфетамін».
30 березня працівники Мелітопольського відділу поліції провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка 1988 року народження. Правоохоронці виявили та вилучили три згортки з наркотичною речовиною («канабіс») та полімерний пакет з порошкоподібною речовиною («метамфетамін»).
Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники поліції Запорізької області 241 злочин у сфері обігу наркотиків.
Нагадаємо, що працівники поліції ліквідували злочинну групу, члени якої упродовж року скоювали крадіжки та угони автомобілів на території Запорізької області.
Відділ комунікації поліції Запорізької області