У Запорізькій області рятувальники ліквідували наслідки ДТП

2 квітня о 05:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автошляху Енергодар-Мелітополь в Бердянському районі поруч із селом Луначарське.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що водій автоцистерни MAN з’їхав у кювет та перевернувся, після чого сталося витікання дизтоплива із запобіжних клапанів. В результаті події, цистерна не розгерметизувалася.
Як з’ясувалося, водій прямував з Київської області до м. Бердянськ та перевозив 15 тон бензину та 15 тон дизтоплива.
Рятувальники провели охолодження цистерни та покриття розлитого палива пінною подушкою.
В результаті події ніхто не постраждав. Загрози навколишньому середовищу немає.
Від ГУ ДСНС України залучалося 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу.