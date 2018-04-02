У Запорізькій області розпочалася масштабна кампанія з перевірки громадських закладів – проінспектовано ТРЦ Аврора

30 березня, на доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, Голова ДСНС Микола Чечоткін дав старт масштабним перевіркам об’єктів із масовим перебуванням людей на предмет виконання вимог пожежної безпеки.
Так, відповідно до наказу ГУ ДСНС України у Запорізькій області №135 від 30 березня 2018 року, 31 березня, рятувальники перевірили ТРЦ Аврора – один із найбільших об’єктів з масовим перебуванням людей у місті.
Даний захід проходив відкрито, тому до участі у перевірці рятувальники запросили представників засобів масової інформації, аби охопити якомога більшу кількість населення.
Свою увагу представники ДСНС зосередили на перевірці евакуаційних виходів, стані пожежних рукавів та вогнегасників, наявність та технічний стан автоматичних систем протипожежного захисту і оповіщення. Крім того, рятувальники разом з журналістами відвідали диспетчерську, адже саме у цьому приміщенні приймаються та обробляються сигнали тривоги і здійснюється відповідне реагування автоматики у разі пожежі, поспілкувались з диспетчерами та представниками обслуговуючої компанії систем протипожежного захисту.
Окремо, рятувальники відвідали з перевіркою кінотеатр у торговельному центрі та дитячий спортивно-розважальний комплекс, де зосереджується велика кількість дітей. Адміністратор дитячого комплексу відповіла на питання журналістів та розповіла про порядок дій під час пожежі та шляхи евакуації дітей.
Після того, як спеціалісти ДСНС та журналісти переконались у справності систем оповіщення, рятувальники та персонал ТЦ, аби підвищити обізнаність не тільки персоналу, але й населення, провели повну евакуацію людей, відпрацювавши дії під час виникнення надзвичайної події. Після чого, бійці ДСНС провели пожежно-тактичні навчання, під час яких вони відпрацювали оперативні дії з гасіння умовної пожежі. Окрему увагу вогнеборці звернули на стан утримання гідрантів, перевіривши їх.
Крім того, сьогодні, відбулися перевірки об’єктів у містах Бердянськ та Мелітополь. Подібні перевірки об’єктів з масовим перебуванням людей на території області продовжуватимуться. Вся інформація про перебіг перевірок – буде публічною.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області
У Запорізькій області розпочалася масштабна кампанія з перевірки громадських закладів – проінспектовано ТРЦ Аврора
30 березня, на доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, Голова ДСНС Микола Чечоткін дав старт масштабним перевіркам об’єктів із масовим перебуванням людей на предмет виконання вимог пожежної безпеки.