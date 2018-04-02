В українську політику мають прийти молоді обличчя

В усіх політичних органах України має бути представлено 30% молоді віком до 30 років. Про це лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила на Форумі української молоді, який відбувся 30 березня в Києві.
Політика чинного та попереднього керівництва країни призвела до масової втечі молодих людей за кордон. Страшно не те, що молодь їде відкрити світ, отримати освіту. Найгірше, коли молоді люди, здобувши освіту та досвід, не повертаються додому.
«Помилка всіх попередніх урядів і президентів полягала у тому, що чиновники у високих кабінетах створювали молодіжну політику, яка не була на користь молоді. Наше завдання – створити умови для повернення додому молодих людей, які здобули глобальний світовий досвід», – зазначила лідер «Батьківщини».
Юлія Тимошенко навела приклад парламентської фракції «Батьківщина», до складу якої входить 30% молодих політиків, і яка виступає за перезавантаження всієї влади в Україні: місцевої, парламентської та президентської. І цей досвід необхідно поширити на всю українську політику за формулою «30% політиків менше 30 років»
Голова партії закликала учасників Форуму надавати свої пропозиції щодо складу політичних органів. Також «Батьківщина» пропонує ввести для молоді систему довгострокових дешевих кредитів для купівлі житла та планує в повному обсязі, з урахуванням валютного курсу, повернути допомогу при народженні дитини, яка надавалась раніше.
«Якщо у нашої молоді буде право брати участь у великих політичних рішеннях, буде житло, гідна робота і нормальна заробітна плата, то з‘явиться відчуття, що твоє життя відбулося, що твоя родина щаслива», – підсумувала Юлія Тимошенко.