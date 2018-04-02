В Запорізькій області продовжується масштабна кампанія з перевірки громадських закладів: проінспектовано ТОВ «Епіцентр К»

Минулого тижня в Україні офіційно стартувала масштабна кампанія щодо перевірок об’єктів із масовим перебуванням людей на предмет виконання вимог пожежної безпеки.
2 квітня фахівці ДСНС завітали до ТОВ «Епіцентр К» в м. Запоріжжя. Свою увагу зосередили на перевірці евакуаційних виходів, стані пожежних рукавів та вогнегасників і оповіщення. Крім того, рятувальники разом з журналістами відвідали диспетчерську, адже саме у цьому приміщенні приймаються та обробляються сигнали тривоги і здійснюється відповідне реагування автоматики у разі пожежі. Водночас, перевірили справність пожежних гідрантів, що знаходяться навколо торгівельного закладу.
Після того, як спеціалісти ДСНС та журналісти переконались у справності систем оповіщення, рятувальники та персонал ТЦ, аби підвищити обізнаність не тільки персоналу, але й населення, провели повну евакуацію людей, відпрацювавши дії в разі виникнення надзвичайної події.
Автоматична систем протипожежного захисту буде перевірена 3 березня в присутності представників обслуговуючої компанії.
Водночас, продовжуються перевірки об’єктів з масовим перебуванням людей на території Запорізької області. Дані заходи проходять відкрито: до участі у перевірках рятувальники запрошують представників засобів масової інформації.