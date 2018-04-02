За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 25 пожеж в екосистемах, одна з них лісова

За добу до служби порятунку «101» надійшло 25 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на площі 6,15 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 32 одиниці техніки та 123 рятувальника.
Наймашстабніше загорання виникло 1 квітня о 16:01, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території Пологівського лісництва поруч з селом Кінські Роздори Пологівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить суха трава на відкритій території. Загальна площа пожежі склала 1,8 га. Вже о 17:15 пожежу локалізували, о 18:10 ліквідували.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 11 вогнеборців. Від ДП Пологівське лісництво залучалися 1 одиниця техніки та 7 працівників. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
З настанням теплої погоди, рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг.