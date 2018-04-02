Запорізькі митники завадили контрабанді парфумів

У неділю першого квітня у запорізькому аеропорту співробітники митниці попередили спробу незаконного ввезення в Україну партії парфумерних виробів.
Прилетівши до Запоріжжя рейсом зі Стамбулу, громадянин Кувейту для проходження митного контролю обрав спрощений порядок – “зелений коридор”. Після перетину “білої смуги”, що позначає закінчення “зеленого коридору”, за допомогою скануючого приладу “Rapiscan” у його багажі серед особистих речей було виявлено 8 флаконів туалетної води по 100 мл та 38 флаконів парфумів (по 50 та 100 мл).
Дозволена митним законодавством норма ввезення речей для особистого користування складає 0,5 літра туалетної води та 100 грамів парфумів. Тобто громадянин порушив митні правила, передбачені ст. 370 та ст. 471 Митного кодексу України. Стосовно нього складено протокол, частину парфумів тимчасово вилучено, дозволену норму повернено.
Запорізька митниця ДФС