Запорізькі податківці зупинили незаконний продаж пального у Мелітополі

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області вилучили з незаконного обігу паливно-мастильні матеріали вартістю понад 2 млн. грн.
У рамках проведення операції «Акциз – 2018» встановлено, що мешканець м. Мелітополь на заправці продавав пальне за готівку, без одержання відповідних дозвільних документів.
За результатами огляду вказаної заправки податківці вилучили та передали на відповідальне зберігання 8,7 тис. літрів бензину марки А-92, 8,4 тис. літрів бензину марки А-95, 9, 1 тис. літрів дизельного пального, 15,5 тис. літрів скрапленого газу та резервуари для їх зберігання.
Всього вилучено товарно-матеріальні цінності на загальну суму понад 2 мільйони гривень.
ГУ ДФС у Запорізькій області