Блиц-опитування: Який секрет випікання пасок дістався вам від мами чи бабусі? 

1.Сестра Катерина монастир Непорочної Діви Марії, Чехія:
-У нас в Чехії паска називається колач. Заправляється мука, дріжджі,яйця,молоко,все це добре замішується з годину,потім треба щоб тісто підкисло. З цього тіста плетемо коси, заплітаємо колач, в середині робимо хрестик,а також з тіста пишемо «Христос Воскрес», і потім випікаємо в печі.
2.Сестра Бернадета, настоятелька монастира сестер Василіянок:
-Ми маємо чарівні слова «Христос Воскрес», та «Любов».Люди,що приходять до нашого монастира, дивуються що в нас така смачна їжа.Хоча страви,що ми готуємо прості, нічого надзвичайного. Просто ми приправляємо їх молитвою і любов’ю.
3.Пані Галина, аніматор, вимушена переселенка:
-Хоч і немає зараз добрих умов для пасок, але все рівно випікаю до Великдня. Вкладаю в них молитви до Господа і свою мрію про скоріше настання миру. Тобто сьгодніші паски з думками про мир.
4.Натал’я Ломейко, психолог фонду «Карітас»:
-Мабуть вкладаю в паски, що випікаю до свята свою любов до рідного дому, до свого краю, роблю їх з відчуттям, що відбувається якесь чарівне дійство, тоді все виходить добре. Паски не опадають, виходять смачними, роздаю їх друзям та рідним, і всі дуже радіють
5.Людмила, головний бухгалтер:
-Мама в мене добре вміла робити паски, готували їх всю ніч, вважала що тісто має підійти кілька разів, і після кожного разу знову треба було вимішувати його. Як вимішувала, то читала молитви, часу звичайно це требувало багато, але паски виходили дуже смачними