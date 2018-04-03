Юліана Козаченко: “Роботодавці Запорізького регіону спрямували до соціальних фондів майже 1,6 мільярда гривень”

Юліана Козаченко: “Роботодавці Запорізького регіону спрямували до соціальних фондів майже 1,6 мільярда гривень”

Надходження єдиного соціального внеску за перший квартал поточного року склали майже 1,6 мільярда гривень. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко. Порівняно з відповідним періодом минулого року рівень сплати зріс більш ніж на 300 мільйонів.

Найбільші суми ЄСВ забезпечили роботодавці м. Запоріжжя – майже 852 мільйони, м. Енергодар – 177 мільйонів, Мелітопольського району – 139,5 мільйона, Бердянського – 96 мільйонів, Василівського – 31,5 мільйона, Вільнянського – 31 мільйон, Токмацького – 29 мільйонів, Запорізького – 27 мільйонів, Пологівського – 26,5 мільйона та Оріхівського районів – 23,6 мільйона.

Усього за даними звітності з ЄСВ у Запорізькій області кількість найманих працівників у юридичних та фізичних осіб складає 371 тисячу. Серед найбільших платників єдиного соцвнеску – підприємства з виробництва кольорових металів, електроенергії, а також організації та установи сфери державного управління, освіти, охорони громадського порядку та безпеки.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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