04 квітня 2018 року, об 11.00 годині в конференц-залі ЗОСППР «ПОТЕНЦІАЛ», (пр. Соборний, 135 , м. Запоріжжя) відбудеться презентація спільного пілотного проекту Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) “Потенціал” та Запорізького обласного центру зайнятості – «Перший бізнес Хаб на Запоріжжі».
Проект спрямований на вирішення питань підвищення рівня обізнаності громадян (у тому числі молоді, жінок), суб’єктів малого і середнього підприємництва для започаткування та ведення бізнесу через отримання кейсу послуг; підвищення рівня комунікацій між владою, бізнесом та громадськістю у вирішенні проблем, які гальмують розвиток підприємництва.
Презентують проект Голова Ради ЗОФР, Президент ЗОСППР «Потенціал» Олександр Головко та директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік
Запорізький ОЦЗ (061)233-11-47
ЗОСППР «Потенціал» (061)233-71-23