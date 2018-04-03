Початок навчального періоду артилеристів

2 квітня, на базі військової кафедри Запорізького Національного Технічного Університету розпочались навчання з підвищення кваліфікацій військовослужбовців артилерійських підрозділів Національної гвардії України з усієї України.
Навчальний період розпочався та пройде на базі військової частини 3029 НГУ та військової кафедри ЗНТУ. З самого ранку бійці вишукувались на плацу та поспілкувались з керівництвом військової частини 3029, з’ясувавши план навчання та турбуючи питання.
Вже на плацу Запорізького Національного Технічного Університету, відбувся розвід на заняття та перевірка особового складу. Військовослужбовців-артилеристів особисто привітав з початком навчального періоду та побажав успіхів у навчанні начальник управління бойового забезпечення ГУ НГУ генерал-майор Віктор Ганущак: «Всі ви вже маєте досвід у цій нелегкій професії артилериста. Бажаю вам успіхів у здобутті нових знань. Відповідальність та наполегливість допоможуть вам досягнути бажаних результатів у навчанні.»
Далі, військовослужбовців провели до аудиторії та провели лекцію з розвідувальної підготовки. Їх чекає насичений навчальний період протягом декількох місяців, де артилеристам доведеться використовувати як практичні так і теоретичні навички та знання.