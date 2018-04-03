США у Запоріжжі – триває культурна співпраця

Нещодавно у Запоріжжі відбулася робоча зустріч представників Посольства США в Україні, директорки НГО «Культпрожектору» Вікторії Верес та Сергія Білова, який очолює Департамент культури і туризму Запорізької міської ради. Аташе з питань культури посольства США Шон О’Хара та заступниця аташе Ганна Сумар, сумісно с запорізькими опікувачами культури, обговорювали подальшу культурну співпрацю, обмін досвідом та організацію приїзду американського музичного тріо Seth Glier на Джазовий фестиваль – котрий відбудеться у Запоріжжі 28-29 квітня.
Представників Посольства США в Україні: аташе з питань культури посольства США Шон О’Хара та заступниця аташе Ганна Сумар, опинилася у нашому місті з приводу фестиваль американського кіно “Незалежність”, який відбувся за підтримки Посольства США в Україні, а у Запоріжжі фестиваль підтримали НГО “Культпрожетор” та Edison Space coworking.
«Сподіваємоь на подальшу дружбу та співпрацю між Посольством США та Запоріжжям, – сказала Вікторія Верес. – Оскільки наша загальна платформа – незалежність, то нам є що обговорити з американцями, і прекрасно, що є можливість перейняти культурний досвід незалежності “.
Підготувала Інга Естеркіна