У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували пожежу в дачному будинку

02 квітня о 14:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дачному кооперативі «Пінгвін» по вул. Базовій в Шевченківському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дачний одноповерховий будинок на загальній площі 50 кв.м.
О 14:45 вогнеборці локалізували загорання, а о 15:20 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
В ході розслідування з’ясувалося, що на момент виникнення пожежі в будинку людей не було. По подію повідомив випадковий перехожий.
Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниць техніки та 7 чоловік особового складу.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу в гаражі
03 квітня о 00:09 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по провулку Лікарняному в с. В. Знам’янка К. Дніпровського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах гаражу на площі 15 кв.м.
О 00:28 вогнеборці локалізували загорання, а о 01:15 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Як з’ясувалося в ході розслідування, що на момент виникнення пожежі господарі спали у будинку. Люди прокинулися від шуму за вікном. Коли вони вибігли на подвір’я, то побачили, що горить гараж. Господарі відразу зателефонували до рятувальників. Автомобіль власник напередодні залишив на подвір’ї.
Внаслідок події ніхто не постраждав.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Прогноз погоди на 03 квітня 2018 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 0-5о тепла, вдень 7-12о тепла.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 2- 4о тепла, вдень 8-10о тепла.
Прогноз погоди на 04 -05 квітня 2018 року
по Запорізькій області
04.04.18 – Мінлива хмарність, без опадів, південно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 1о мороду до 4о тепла, вдень 10-15о тепла.
05.04.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 1-6о тепла, вдень 12-17о тепла.