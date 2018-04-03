У Запоріжжі виявлено незаконний імпортний алкоголь

У березні в одній із торговельних мереж м. Запоріжжя співробітники податкової міліції виявили 292 пляшки алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку України. Оперативники встановили, що товар зберігався з метою подальшої реалізації.
Матеріали про даний факт та алкогольні вироби були передані до Запорізької митниці ДФС.
Працівники митниці у відношенні громадянина України, який зберігав алкогольні напої, завели справу про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 484 Митного кодексу України. Іноземну алкогольну продукцію тимчасово вилучено.
Нагадаємо, санкція цієї статті передбачає накладення на правопорушника адмінстягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушень або їх конфіскація.
Запорізька митниця ДФС