АКТУАЛЬНА ВИСТАВКА У ОРІХІВСЬКОМУ МУЗЕЇ

У Оріхівському районному краєзнавчому музеї відкрито виставку інформаційно-просвітницьких стендів «100 років боротьби. Українська революція 1917-1921 років». Вони підготовлені Українським інститутом національної пам’яті з використанням матеріалів трьох музеїв: Української революції 1917-1921 рр.; видатних діячів української культури;української діаспори, а також галузевого державного архіву Служби безпеки України і особистих архівів істориків.
Лектор-екскурсовод краєзнавчого музею Світлана Коваленко розповіла учасникам заходу про три етапи становлення Української держави,причини поразки Української революції,про пов’язані з боротьбою за незалежність нашої країни драматичні історичні події і факти,замовчувані за радянських часів.
Вона продемонструвала ксерокопію газети«Нова рада» від 25 листопада 1917 року,де написано: «В Оріхові на Таврії 15 листопада місцевим товариством «Просвіта» в купі з військовим товариством ім. гетьмана Петра Дорошенка, при 48-му пішому запасному полку влаштовано свято з приводу проголошення України Вільною Народною Республікою. На площі біля церкви було відправлено молебень і прочитано ІІІ Універсал, котрий народ зустрів великим збуренням і криками «Слава». Цим подіям присвячена і меморіальна дошка, яка минулої осені відкрита на будівлі краєзнавчого музею.
Знання історії Української держави, вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України, військової доблесті захисників рідної землі – основні критерії виховання сучасної молоді. Про це говорили у своїх виступах почесні громадяни Оріхівського району, краєзнавці Анатолій Завгородній та Іван Панченко,які доповнили розповідь лектора-екскурсовода.
Історія будь-якого народу містить періоди, дати, які є вирішальними і доленосними в його житті. Ми повинні пам’ятати і не забувати героїчні сторінки нашої історії. Адже хто не знає минулого, той не вартий майбутнього.
На актуальності виставки наголосили представники міської ради,присутні на заході, бо ці змістовні матеріали необхідні для всебічного вивчення історії становлення Української держави і сприятимуть патріотичному вихованню молоді, заохочуватимуть до поповнення знань з історії революційного руху в Україні,щоб нові покоління зростали справжніми патріотами.
Тамара Курочкіна.
м.Оріхів.
АКТУАЛЬНА ВИСТАВКА У ОРІХІВСЬКОМУ МУЗЕЇ
У Оріхівському районному краєзнавчому музеї відкрито виставку інформаційно-просвітницьких стендів «100 років боротьби. Українська революція 1917-1921 років». Вони підготовлені Українським інститутом національної пам’яті з використанням матеріалів трьох музеїв: Української революції 1917-1921 рр.; видатних діячів української культури;української діаспори, а також галузевого державного архіву Служби безпеки України і особистих архівів істориків.