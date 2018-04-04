Читайте у газеті “Запорізька правда” за 05.04.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 5 квітня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», присвячений Великодню.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів. Але з огляду на свято, тематичний баланс публікацій ми зрушили на користь величної події відродження людства.
Тож святкуймо Великдень!
Окрім того колектив редакції підготував для вас чимало й інших цікавих і корисних матеріалів.
Зокрема, розкажемо про найгучнішу і найвизначнішу фестивальну подію на Запоріжжі – форум юних музикантів «Акорди Хортиці», який щойно відбувся у нашому обласному центрі.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Українська держава має вживати дієвих заходів для протидії домашньому насильству. Однак це не повинно відбуватися зі шкодою для моральних засад українського суспільства, не повинно викривляти у дітей і молоді розуміння повноцінної сім’ї, задуманої Богом як союз чоловіка і жінки, що відповідає природі людини. На цьому наполягають представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Як забезпечити реалізацію прав людини і убезпечити молодь від згубного впливу популяризації одностатевих стосунків, читайте у газеті «Запорізька правда».
Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.
Нині розкажемо вам про особистість у контексті історичного процесу. Мова про нашого сучасника на прізвище Гончаренко. Про походження прізвища і його носіїв читайте у «Запорізькій правді».
Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Сьогодні в рамках рубрики «Ваше здоров’я» поговоримо про сенсаційний прорив у медицині – новий підхід у лікуванні туберкульозу.
До того ж , подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію.
Кабмін оновив список професій державного значення. Нині він містить перелік найбільш дефіцитних професій. Фахівців готуватимуть за рахунок бюджету. У 2018 році на ці цілі передбачено 120 млн гривень. Які саме професії можна опанувати за державний кошт, дізнайтесь із «Запорізької правди».
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
«Запорізька правда» також пропонує й цікаву рубрику «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. Нині пропонуємо вашій увазі розповідь про велетенську цар-паску, яку випікли запорізькі господині до Великодня.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.