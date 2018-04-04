Юліана Козаченко: “Надходження до державного бюджету від запорізьких платників склали 1,7 мільярда гривень”

Платники податків Запорізької області за січень-березень 2018 року забезпечили до державного бюджету 1,7 мільярда гривень (без врахування показників великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Коментуючи надходження, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко підкреслила, що порівняно з аналогічним періодом минулого року вони збільшились на 446,5 мільйона або на 36 відсотків.
Серед основних джерел наповнення державної казни перше місце посідає податок на додану вартість, надходження якого складають 44 відсотки. Усього з початку року надійшло майже 753 мільйони гривень ПДВ, що на 221 мільйон більше, ніж торік.
На другому місці – податок на доходи фізичних осіб. За три місяці платники перерахували до бюджету 367,5 мільйона ПДФО, що на 77,3 мільйона перевищує дані першого кварталу 2017 року.
Майже 300 мільйонів податку на прибуток сплатили запорізькі підприємства, збільшивши відрахування до рівня минулого року на 90,5 мільйона.
Крім того, до державної скарбниці надійшло 116 мільйонів гривень військового збору, 88 мільйонів рентних платежів, 32 мільйони екологічного податку.
Головне управління ДФС у Запорізькій області