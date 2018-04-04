На Запоріжжі поліцейські повернули викрадений автомобіль власникові

Працівники поліції розшукали зловмисника, який у місті Бердянськ скоїв крадіжку автомобіля.
2 квітня до Бердянського відділу поліції надійшла заява про те, що невідомий скоїв крадіжку автомобіля «Geelly». Особу зловмисника встановили працівники кримінальної поліції. У скоєнні злочину обґрунтовано підозрюється житель Гуляйпільського району 1970 року народження. За місцем його мешкання правоохоронці виявили викрадений автомобіль. Транспортний засіб був вилучений та повернутий власникові.
Окрім того, поліцейські встановили, що підозрюваний збув майно з автомобіля. Його також знайшли правоохоронці.
На даний час відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання, яке загрожує зловмисникові, – до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники поліції Запорізької області розкрили 18 угонів.
Нагадаємо, що в місті Бердянськ за скоєння крадіжки поліцейські затримали чоловіка, який знаходився у розшуку на Херсонщині.
Відділ комунікації поліції Запорізької області