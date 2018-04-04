Опалювальний сезон у Запоріжжі закінчується з 5 квітня

З 5 квітня в Запоріжжі завершується опалювальний сезон. Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про закінчення опалювального сезону 2017-2018 років у м. Запоріжжя» підписав сьогодні міський голова Володимир Буряк.
Таке рішення прийняте на основі діючих в Україні нормативних документів. Нагадаємо, вони передбачають, що опалювальний сезон закінчується після того, як середньодобова температура атмосферного повітря протягом трьох діб становить вище +8 градусів.
Концерну «Міські теплові мережі», підприємствам і організаціям м. Запоріжжя, які здійснюють теплопостачання, КП «Наше місто», ОСББ, ЖБК, іншим управителям та співвласникам багатоквартирних будинків доручено провести відключення споживачів тепла.
Головам районних адміністрацій, департаменту з управління житлово-комунальним господарством, департаменту освіти і науки, департаменту спорту, сім’ї та молоді, департаменту охорони здоров’я, департаменту культури та туризму міської ради поставлено завдання, реалізувати необхідні заходи для припинення подачі теплоносія в системи опалення підвідомчих будинків.
Відзначимо, як і в минулому році, внутрішньобудинкові системи опалення в міжопалювальний період повинні бути заповнені водою. Відповідне завдання поставлене перед КП «Наше місто», ОСББ, ЖБК, іншими управителями та співвласниками багатоквартирних житлових будинків.