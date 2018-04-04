Освітяни запорізького краю долучилися до обговорення важливих освітніх реформацій

Ці обговорення проходили в рамках візиту до Запоріжжя, зокрема до Запорізького національного університетудиректора Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України Андрія Шевцова. Так, посадовець виступив модератором Регіональної наради з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації для науковців Запорізької області, а також запропонував освітянам до обговорення проект Концепції розвитку педагогічної освіти України.
Регіональна нарада зібрала разом проректорів із наукової роботи закладів вищої освіти, заступників директорів із наукової роботи наукових установ, учених секретарів закладів вищої освіти, наукових установ, голів і секретарів спецрад із захисту дисертаційних робіт, завідувачів аспірантури і докторантури із запорізького регіону, а також викладачів і слухачів докторантури й аспірантури Запорізького національного університету.В іншому заході взяли участь представників педколеджів та педагогічних вишів Запорізької області.
Андрій Шевцов під час візиту відзначив: «Наголошую на важливості професії педагога у формуванні і моделюванні майбутнього держави. Необхідно враховувати всі наслідки змін, які відбудуться у процесі реформування, зокрема щодо підняття престижності та іміджу роботи педагога й умов роботи вчителя».
Ректор ЗНУ Микола Фролов підкреслив, що після затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти, вона має стати основою для створення нормативно-законодавчої бази в системі педагогічної освіти та ефективної її реалізації.
У підсумку учасники засідання вирішили організувати співпрацю та об’єднати консолідовані зусилля задля плідної роботи з питання розвитку освітньої галузі.
Довідка
Під час подібних зустрічей в Україні учасники обговорюють проблеми реформації освітньої галузі, зокрема досвід і перспективи Концепції розвитку освіти України, яка розроблена з метою формування бази підготовки педагогічних працівників нової генерації, забезпечення умов для становлення і розвитку сучасних альтернативних моделей професійного та особистісного розвитку педагогів, які стануть ключовою умовою впровадження Концепції реалізації державної політики вгалузі реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”. Також учасникимали на меті уникнути помилок при підготовці науковців рівня PhD, присвоєнні вчених звань тощо. На сьогодні запланована низка подібних заходів по всій Україні: Запорізька область – четверта, у якій проходять наради з ректорами і проректорами місцевих закладів вищої освіти в такому форматі.
Прес-служба ЗНУ