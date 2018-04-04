ПОВІДОМЛЕННЯ ПРЕС-СЛУЖБИ ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА ВЧИНИЛА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов’язала Токмацьку міську раду припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Відділення визнало порушенням законодавства про захист економічної конкуренції дії Токмацької міської ради Запорізької області, які полягають у встановленні рішенням від 23.08.2017 № 2 „Про орендну плату за землі несільськогосподарського призначення” різних ставок орендної плати за користування земельними ділянками однакового виду цільового призначення.
Застосування радою різних відсоткових ставок від нормативної грошової оцінки при визначенні розмірів орендної плати за землі однакового виду цільового призначення може мати негативний вплив на конкуренцію та спотворювати її.
Відділення зобов’язало Токмацьку міську раду припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом приведення суб’єктам господарювання до однакового рівня відсоткових ставок орендної плати на земельні ділянки однакового виду цільового призначення.
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