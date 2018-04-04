06 квітня 2018 року, о 14.00 год. на базі Запорізького професійного ліцею залізничного транспорту (вул. Семафорна, 1) відбудеться Профорієнтаційний квест «Робітничий орієнтир») для випускників 8–х класів Олександрівського району м. Запоріжжя (загальноосвітні школи № 3, № 1, № 76, № 15)
Організатори заходу: органи влади, Департамент освіти та науки ЗОДА, служба зайнятості, ПАТ «Укрзалізниця».
Метою заходу є інформування школярів про спектр робітничих професій та формування мотивації до вибору професій, затребуваних в Запорізькому регіоні. Квест – гра має сприяти свідомому професійному самовизначенню школярів, попередженню молодіжного безробіття та забезпеченню провідних сфер промисловості регіону кваліфікованими фахівцями.
З початку року спеціалістами центрів зайнятості проведено вже 40 квестів, учасниками яких стали понад 1200 школярів.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47