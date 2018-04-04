Територіальні громади і розвиток культури

27 березня у Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся круглий стіл з актуальних питань культурного розвитку об’єднаних територіальних громад за участю заступників голів об’єднаних територіальних громад.
У роботі круглого столу взяли участь директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації Владислав Мороко та спеціалісти Департаменту.
Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації, заслужений працівник культури України, Владислав Мороко розповів про загальноєвропейську концепцію децентралізації в культурі та план Міністерства культури з упровадження реформ децентралізації на 2018 рік.
Владислав Мороко наголосив:
– Сьогодні ми зібралися, щоб визначити коло проблем, які виникають у громадах, окреслити питання, які маємо вирішити. Ми працюємо у тісній співпраці – представники обласної влади та об’єднаних територіальних громад. Далі запланована праця на місцях, ми відвідаємо об’єднані територіальні громади. Наша мета – пройти шлях від „вертикального” до „горизонтального” суспільства, в якому, де б людина не народилася та живе, вона мала рівні можливості, в тому числі і щодо задоволення культурних потреб. Сьогодні ми бачимо, як оновилися будинки культури, зокрема в селі Азовському, в Комишуваській об’єднаній територіальній громаді, в Комиш-Зорянській територіальній громаді. Останніми рокам ми маємо зовсім інші вимоги та виклики сьогодення щодо сфери культури, особливо в умовах здійснення державних реформ та враховуючи, що існуюча система управління культурою потребує нагальних змін. Сьогодні культура виступає як простір широкої комунікації і, зрештою, як важливий чинник економічного розвитку країни.
Також посадовець ознайомив присутніх із реформами, які пропонуються Міністерством культури України, із роботою в контексті впровадження реформи децентралізації та передбаченої в Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду на 2017-2020 роки реалізації пріоритету „Підвищення якості культурних послуг в місцевих громадах”, із участю громад в ініційованому Мінкультури проекті „Малі міста – великі враження”.
Учасники круглого столу окреслили коло питань, найбільш актуальних для Запорізької області, розглянули позитивний досвід підтримки культури новоутвореними об’єднаними територіальними громадами та нові джерела фінансування, зокрема й міжнародні. Учасники заходу відзначили, що спільними зусиллями під час реформи децентралізації можна не тільки зберегти, а й розширити мережу закладів культури, забезпечити найрізноманітніші творчі запити й культурні потреби мешканців міст та сіл. Було розглянуто актуальні питання щодо оптимізації та затвердження базової мережі закладів культури ОТГ, щодо роботи бібліотечної системи, закладів культури клубного типу, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, створення інноваційних моделей закладів культури, запровадження сучасних креативних інформаційно-дозвіллєвих форм роботи.
Також обговорювалися питання впровадження електронного реєстру об’єктів культурних цінностей. Посадовці надали пояснення щодо повноважень структурних підрозділів закладів культури ОТГ з питань охорони культурної спадщини.
Як зазначив директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації Владислав Мороко, 2018 рік в Україні є роком культурної спадщини. Одним із головних завдань є інвентаризація та внесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Головну увагу приділено об’єктам місцевого значення, як важливим компонентам подальшого культурно-економічного розвитку територій.