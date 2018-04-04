Території без сміття. Громади вимагають законів.

Кожен з нас щороку створює близько 330 кг сміття. Щоб порахувати весь об’єм сміття населеного пункту, де ви живете, – просто перемножте кількість жителів на ці кілограми, і отримаєте вражаючі цифри! І це тільки побутові відходи життєдіяльності людини. А добавте промислові відходи і отримаєте трагічне полотно вщент засмічених територій. За рік на полігони і неофіційні звалища вивозять по 11 млн тонн побутових відходів. Загальна площа звалищ становить майже 5% території країни, що порівнянно з розмірами середньо-статистичної області. При цьому в Україні є тільки один сміттєспалювальний завод — київська “Енергія”. В Запоріжжі наміри побудувати такий завод були неодноразово. Але вони опинилися в тому ж місці, де лежить важке «сизифове» каміння. Ситуацію не можуть змінити й на тих територіях, де утворені нові об’єднані територіальні громади. Всі наміри голів громад та комунальних служб розбиваються вщент на тлі відсутнього законодавчого поля.
Хоча з 1 січня 2018 року вступила в дію законодавча норма про заборону захоронення неперероблених побутових відходів, яка зобов’язала місцеву владу переробляти всі відходи і забезпечити захоронення лише переробленого сміття, але до цього часу не створено жодних законодавчих механізмів для реалізації цієї норми! Але ж проблема переробки та утилізації сміття сьогодні вкрай болюча практично для усіх українських міст та селищ. Тому «сміттєве» питання важливо вирішувати системно та швидко.
Асоціація міст України вважає, що найближчим часом конче необхідно ухвалити законопроекти, які дозволять створити комплексну систему поводження з побутовими відходами в країні.
АМУ підтримує ухвалення пакету екологічних законопроектів, що забезпечать комплексну реформу поводження з ТПВ в Україні – № 4835-д, №4836, №4837, №6602.
Ці законодавчі ініціативи створять організаційні і фінансові передумови для становлення цивілізованої системи поводження з побутовими відходами, стимулюватимуть розвиток галузі та нададуть повноваження органам місцевого самоврядування для організації переробки та утилізації побутових відходів.
Виконавчий директор Запорізького регіонального відділення АМУ Ігор Бірюков наголошує:
За бажання налагодити систему управління відходами в Україні можна. Та ж Польща впоралася всього за три роки. Тому Асоціація міст України звернулася до Верховної Ради України з проханням підтримати прийняття цих важливих законопроектів.
Словом, запорізькі громади неодноразово зверталися до народних депутатів, що представляють інтереси нашої області в Верховній Раді з вимогою негайно вирішити «сміттєве» питання, бо наші території стрімко перетворюються в захаращені пластиком «прерїї». Чи почує Рада своїх виборців? Сміттєве питання – чіткий індикатор уваги законодавців до голосу народу.