У м. Запоріжжя внаслідок пожежі загинув чоловік

4 квітня о 03:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на приватному подвір’ї по вул. Айвазовській Дніпровського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті цегляного одноповерхового будинку горять домашні речі на загальній площі 2 кв. м.
У ході ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 58-річний власник будинку.
О 03:32 бійці ДСНС локалізували загоряння, а о 03:35 повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.
За фактом події відповідні органи проводять розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки, 5 чоловік особового складу.
Запорізька область: на воді виявлено тіло жінки без ознак життя
3 квітня о 17:00 до Служби порятунку «101» від місцевих рибалок надійшло повідомлення про подію на воді, яка сталася в районі центрального пляжу м. Приморська.
Прибувши на місце події, рятувальники окремого поста АРЗ СП на човні «Honda» витягли та доправили на берег тіло 69-річної жінки без ознак життя та передали співробітникам національній поліції для проведення судово-медичної експертизи.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах!
Запорізька область: фахівці-піротехніки виявили 4 одиниці ВНП часів минулих війн
3 квітня під час земляних робіт, поблизу с. Біляївка Вільнянського району місцевими мешканцями виявлено підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Громадяни передали інформацію до Служби порятунку «101». Прибувши на місце події, спеціалісти ДСНС ідентифікували знахідки як 2 артилерійскі снаряди калібру 76 мм та мінометну міну калібру 82 мм.
Того ж дня, поблизу с. Мар’ївка Запорізького району були виявленні підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Прибувши на місце події фахівці-піротехніки ГУ ДСНС області виявили та знешкодили мінометну міну калібру 82 мм часів минулих війн.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Запорізька область: надання допомоги працівникам поліції
03 квітня о 11:47 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення від слідчого Новомиколаївського відділення поліції про необхідність надання допомоги у відкриванні дверей квартири по вул. Українська смт. Новомиколаївка. Зі слів сусідів, жінка декілька днів знаходиться вдома та не відповідає на дзвінки.
Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою механічного інструменту відкрили двері. Господарка оселі знаходилась вдома, та не потребувала допомоги.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Того ж дня, о 20:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення від чергового поліції про необхідність надання допомоги у відкриванні дверей квартири на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Лермонтова Вознесенівського району м. Запоріжжя.
Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою механічного інструменту відкрили двері, де на підлозі виявили 80-річну жінку, яка потребувала допомоги. Бійці ДСНС перенесли постраждалу на ліжко, де її оглянули працівники медичної допомоги. Від госпіталізації жінка відмовилась.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.