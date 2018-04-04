У Запорізькій області поліцейські групи реагування оперативно затримали шахрая

Декілька годин знадобилось працівникам поліції, щоб затримати зловмисника, який у Мелітополі ошукав пенсіонерку.
3 квітня близько 19:00 до чергової частини Мелітопольського відділу поліції з заявою про шахрайство звернулась мешканка Мелітополя 1929 року народження. О 16:30 їй на стаціонарний телефон подзвонив невідомий, який представився чоловіком її онуки, та прохав позичити йому 6000 гривень. Співрозмовник сказав, що за грошима приїде його водій. Довірлива жінка віддала незнайомцю свої заощадження. Лише згодом вона зателефонувала родичам та зрозуміла, що потрапила у шахрайську пастку. Прикмети злодія жінка повідомила у поліцію.
Під час відпрацювання прилеглої території на проспекті Б. Хмельницького поліцейські помітили схожого чоловіка. Останній, побачивши правоохоронців, почав втікати, але був затриманий правоохоронцями.
Підозрюваним виявився чоловік 1991 року народження, який раніше вже був засуджений за аналогічний злочин. За місцем мешкання зловмисника поліцейські вилучили гроші потерпілої.
Наразі фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Найсуворіше покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року на території Запорізької області повідомлено про підозру у скоєнні шахрайств 102 особам.
Нагадаємо, що у Запорізькому районі поліцейські затримали озброєних хуліганів на викраденому автомобілі.
Відділ комунікації поліції Запорізької області