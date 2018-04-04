Запоріжжя та Ощадбанк підписали Меморандум про співпрацю

Запорізька міська рада та АТ «Державний ощадний банк України» підписали сьогодні Меморандум про співпрацю. Сторони представляли міський голова Запоріжжя Володимир Буряк та голова правління АТ “Ощадбанк” Андрій Пишний. Відзначимо, запоріжці сподіваються на співпрацю з одним з найбільших банків України за різними напрямками. У тому числі у реалізації великих інфраструктурних проектів. Зокрема Ощадбанк може стати одним з претендентів на кредитування таких проектів, як продовження будівництва пасажирського терміналу Міжнародного аеропорту «Запоріжжя», закупівля додаткових автобусів великої місткості на умовах фінансового лізингу.
У рамках децентралізації Запоріжжя отримало додаткові фінансові ресурси. Зросли обсяги бюджету розвитку. У той же час розширилися і повноваження органів місцевого самоврядування, збільшилися їх обов’язки. Для їх виконання місту потрібні додаткові можливості. Це стосується також реалізації міських проектів та програм у різних сферах. Доходів місцевих бюджетів для цього вистачає не завжди. Необхідні додаткові джерела отримання коштів, які можна було б спрямувати на розвиток міст.
Міська влада активно працює з потенційними інвесторами, фінансовими інститутами, банками для того, щоб отримати додаткові ресурси. Ефективним механізмом тут повинно стати співробітництво з великими міжнародними та українськими банками. У Запоріжжя є успішний досвід взаємодії з Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком. Однак в Україні також існують потужні банки, які готові кредитувати реалізацію великих проектів. У тому числі і на рівні міст.
Один з них – акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі Ощадбанк). Представники Запоріжжя та Ощадбанку вивчали перспективи подальшого співробітництва. Одним з кроків у цьому напрямку стало підписання Меморандуму, яке відбулось сьогодні у малому залі міськвиконкому.
– Підписання Меморандуму про співробітництво з Ощадбанком – знакова подія для Запоріжжя. Зараз міста живуть в умовах бюджетної децентралізації. Це дало Запоріжжю додаткові напрацювання, фінансові можливості. У той же час у міста є значні плани, для реалізації яких необхідні додаткові ресурси. Впевнений, що співпраця з Ощадбанком дозволить отримати додаткові можливості для того, щоб місто розвивалося, – заявив Володимир Буряк.
Міський голова висловив упевненість, що сьогоднішня зустріч стане імпульсом для подальшої співпраці між Запоріжжям та Ощадбанком. ЇЇ ефективність буде залежати від роботи як міської влади, так і керівництва банку.
Відзначимо, цього року наше місто реалізує ряд масштабних проектів у сфері міської інфраструктури та розвитку громадського транспорту. Зокрема продовжується будівництво нового пасажирського терміналу Міжнародного аеропорту «Запоріжжя». Запланована закупівля додаткових великих автобусів для комунального підприємства «Запоріжелектротранс» на умовах фінансового лізингу.
В обох випадках планується використати кредитні ресурси банківських установ. Так Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» вже отримав на сесії міської ради дозвіл на залучення коштів для продовження будівельних робіт. Запланована і закупівля 50 автобусів на умовах фінансового лізингу. В обох випадках учасником впровадження цих проектів може стати Ощадбанк. У цьому впевнені представники міської влади Запоріжжя.
Свою позицію з приводу підписання Меморандуму та перспектив подальшої співпраці висловив і голова правління АТ “Ощадбанк” Андрій Пишний.
– Хочу подякувати міській владі Запоріжжя за те, що ми сьогодні вийшли на підписання цього стратегічно важливого для нас документу про співпрацю з мерією Запоріжжя. Відзначу, що ми дуже відповідально ставимося до тих зобов’язань, які на себе беремо. Немає жодного меморандуму, який ми підписали з муніципалітетом та не виконували б зі свого боку, – сказав Андрій Пишний.
Голова правління АТ “Ощадбанк” наголосив, що банк має значний досвід співпраці з органами місцевого самоврядування. Йому є що запропонувати муніципалітетам, щоб співробітництво було взаємовигідним. Програми можуть стосуватися малого та середнього бізнесу, інфраструктури, цифрових технологій, громадського транспорту, вибудовування взаємодії з міжнародними фінансовими інститутами.
Учасники зустрічі відзначили: головне, щоб позитивні результати співпраці Запоріжжя та Ощадбанку відчули громадяни міста.
Зазначимо, сторони, які підписали Меморандум, зокрема висловили зацікавленість у ефективній співпраці для вирішення питань запровадження фінансових інструментів, необхідних для реалізації на території м. Запоріжжя інвестиційних проектів з розвитку інфраструктури, впровадження та підтримки енергозберігаючих технологій, використання поновлюваних джерел енергії, інноваційної діяльності, що сприятиме економічному розвитку міста.