Запорізькі поліцейські врятували водія

Працівники поліції групи реагування виявили на автошляху «Харків-Сімферополь» водія автомобіля «Газель», у якого стався інсульт. Поліцейські викликали «швидку». Чоловік госпіталізований у лікарню.
3 квітня, близько 9:00, під час денного патрулювання, інспектори групи реагування Запорізького відділення поліції капітан поліції Ілля Фільчаков та старший сержант поліції Олексій Будим виявили автомобіль «Газель», припаркований на узбіччі. Поліцейські вирішили перевірити, чи все гаразд. Коли підійшли до автомобіля, то побачили за кермом водія, якому стало погано.
Працівники поліції одразу викликали бригаду «швидкої допомоги». Чоловіка 1963 року народження було госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні з діагнозом «обширний крововилив в головний мозок».
Поліцейські до прибуття родичів охороняли автомобіль постраждалого.
Рідні подякували поліцейським, які не пройшли повз чужої біди.
Нагадаємо, що поліцейські повернули додому зниклого у Бердянську хлопчика.
Відділ комунікації поліції Запорізької області