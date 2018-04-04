Запорізькі рятувальники перевірили гіпермаркет торгової мережі «Нова лінія»

30 березня, на доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, Голова ДСНС генерал-лейтенант Микола Чечоткін дав старт масштабним перевіркам об’єктів із масовим перебуванням людей на предмет виконання вимог пожежної безпеки.
Так, відповідно до наказу ГУ ДСНС України у Запорізькій області №135 від 30 березня 2018 року, 3 квітня рятувальники перевірили ПрАТ «Нова лінія».
Свою увагу зосередили на перевірці евакуаційних виходів, стані пожежних рукавів, вогнегасників і оповіщення. Водночас, перевірили справність пожежних гідрантів, що знаходяться навколо торгівельного закладу.
Після того, як спеціалісти ДСНС та журналісти переконались у справності систем оповіщення, рятувальники та персонал ТЦ, аби підвищити обізнаність не тільки персоналу, але й населення, провели повну евакуацію людей, відпрацювавши дії в разі виникнення надзвичайної події.
Автоматична система протипожежного захисту буде перевірена 4 березня в присутності представників обслуговуючої компанії.
Водночас, продовжуються перевірки об’єктів з масовим перебуванням людей на території Запорізької області. Дані заходи проходять відкрито: до участі у перевірках рятувальники запрошують представників засобів масової інформації.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області