До уваги громадян та представників ЗМІ: поліція попереджає про проведення планових тактичних навчань!

5 квітня на території Вознесенівського району Запоріжжя поліція проводить планові навчання правоохоронців із бойової та тактичної підготовки. Навчання проводяться в умовах максимально наближених до реальних та передбачає залучення спецтехніки і озброєних правоохоронців.
Поліція закликає громадян та представників ЗМІ з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, залучених до проведення навчань.
Відділ комунікації поліції Запорізької області