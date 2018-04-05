На Запоріжжі поліцейські затримали чоловіків, які протягом ночі намагались заволодіти двома автомобілями

Зловмисники протягом ночі спробували викрасти два автомобілі в селі Чернігівського району. Проте були помічені власниками транспортних засобів та втекли. Їх затримали правоохоронці. Відкрито кримінальні провдження.
В ніч з 3 на 4 квітня двоє чоловіків в селі Владівка Чернігівського району проникли до гаражу на території домоволодіння та спробували заволодіти автомобілем «ВАЗ». На гуркіт вийшов потерпілий. Злякавшись, зловмисники втекли.
Підозрювані не зупинились та проникли на територію іншого домоволодіння, де також спробували викрасти транспортний засіб. Їх дії побачили потерпілі та викликали поліцію.
Співробітники Чернігівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області встановили особи зловмисників. Ними виявились місцевий мешканець 1999 року народження та мешканець міста Токмак 1997 року народження. Обидва раніше засуджені за скоєння корисливих злочинів.
На даний час вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу.
Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 (замах на злочин), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Триває досудове розслідування.
З початку року запорізькими поліцейськими 26 особам повідомлено про підозру у незаконному заволодінні транспортними засобами.
Нагадаємо, працівники поліції розшукали зловмисника, який у місті Бердянськ скоїв крадіжку автомобіля.
Відділ комунікації поліції Запорізької області