У К-Дніпровському районі вогнеборці ліквідували загоряння у вуличному трансформаторі

05 квітня о 06:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про, що на вул. Шевченко у с. Водяне сталось загорання трансформатора.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить трансформатор на площі 4 кв. м та тент припаркованого поруч вантажного автомобіль МАЗ на загальній площі 10 кв.м.
О 06:51 вогнеборці локалізували загорання, а о 07:10 – повністю ліквідували.
Ймовірна причина виникнення пожежі — коротке замкнення.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Василівський район: вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
4 квітня о 18:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння по вул. Б. Хмельницького м. Василівка виникла пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить лазня на загальній площі 5 кв. м.
О 19:20 вогнеборці локалізували загорання, а о 20:00 – повністю ліквідували.
Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил експлуатації пічного опалення.
На момент виникнення пожежі господарі домоволодіння були вдома, помітивши пожежу вони вчасно викликали рятувальників. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Запорізька область: фахівці-піротехніки виявили та знешкодили 2 вибухонезпечні знахідки часів минулих війн
4 квітня під час земляних робіт на вул. Центральна в смт Кушугум Запорізького району, місцевими мешканцями виявлено підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний. Громадяни передали інформацію до Служби порятунку «101». Прибувши на місце події, спеціалісти ДСНС ідентифікували знахідку як гранату Ф-1.
Того ж дня на вул. Ногайська в м. Мелітополь місцевими мешканцями під час земляних робіт виявлено підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний. Прибувши на місце події фахівці-піротехніки ГУ ДСНС області виявили мінометну міну калібру 51 мм.
Всі знайдені вибухонебезпечні предмети знищено в спеціально відведеному місці з дотриманням техніки безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Категорично забороняється:
• торкатися підозрілого предмету або пересувати його;
• заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;
• здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив;
• намагатися самостійно знешкоджувати знахідку;
• розбирати вибухонебезпечний предмет.
Пам’ятайте, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити про це за номером «101» або «102», а також ні в якому разі не намагатися самостійно ідентифікувати та знешкоджувати знайдені боєприпаси.
Прогноз погоди на 05 квітня 2018 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5о тепла, вдень 10-15о тепла.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 2-4о тепла, вдень 13-15о тепла.
Прогноз погоди на 06 – 07 квітня 2018 року
по Запорізькій області
06.04.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 м/с, температура повітря вночі 2-7о тепла, вдень 12-17о тепла.
07.04.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 3-8о тепла, вдень 14-19о тепла.