У Запорізькій області надходження митних платежів склали майже 2 мільярди гривень

У першому кварталі 2018 року підприємства, які здійснюють митне оформлення у Запорізькій митниці ДФС, сплатили до бюджету 1 мільярд 947,5 мільйона гривень. Це на 257,2 мільйона більше аналогічного періоду 2017 року.
Як відзначають фахівці митниці, надходження зросли, передусім, завдяки збільшенню кількості оформлень митних поставок запорізькими промисловими підприємствами у митних органах Запорізької області. Крім того, з початку року 44 суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, 11 з яких зареєстровані в інших регіонах України, розпочали здійснювати митне оформлення товарів саме у Запорізькій митниці, та сплатили до бюджету 32,4 мільйона гривень митних платежів.
Традиційно, основними бюджетонаповнюючими підприємствами є промислові виробники, які забезпечують понад 74 відсотки надходжень з імпорту. Суб’єкти невиробничих галузей сплатили близько 26 відсотків. Розмитнення поставок машин, устаткування та транспорту складають 32 відсотки від загальної суми митних платежів, паливно-енергетичних товарів – 30 відсотків, металів та виробів з них, а також продовольчої та сільськогосподарської продукції – по 12 відсотків відповідно, мінеральних продуктів, товарів хімічної промисловості – по 6 відсотків.
Запорізька митниця ДФС