Головним питанням сьогоднішньої розширеної наради Кабінету Міністрів України стала тема фінансової децентралізації, її результатів та планів подальшого розвитку. Таку думку висловив сьогодні міський голова Володимир Буряк, коментуючи на прохання журналістів перші результати цього заходу.
Нагадаємо, сьогодні у Вінниці проходить розширена нарада Кабінету Міністрів України, присвячена питанням децентралізації та регіонального розвитку. У його роботі беруть участь Президент України Петро Порошенко і Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Серед учасників заходу і міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.
– Основне питання розширеного урядової наради – фінансова децентралізація, яка дала місту Запоріжжю, і не тільки Запоріжжю, можливості фінансового управління. Завдяки цьому на місцях тепер можна робити те, що дійсно необхідно жителям Запоріжжя, Дніпра, Харкова, інших міст, – сказав Володимир Буряк.
Міський голова також зупинився на деяких аспектах сьогоднішньої наради.
– Приємно, що прозвучало питання про середньострокове планування. Сьогодні Президент України говорить про те, що будь-яке місто має заздалегідь розуміти, що отримає в наступному році, на які фінансові ресурси зможе розраховувати, – заявив Володимир Буряк.
Міський голова також подякував Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману за підтримку питань децентралізації та проведення подібних форумів. Це створює можливості для того, щоб представники міст могли безпосередньо спілкуватися з Президентом України, Головою уряду, піднімати важливі для місцевих громад питання, спільно шукати шляхи їх вирішення.
Відзначимо, Володимир Буряк також прокоментував проведення розширеного урядової наради на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».
Володимир Буряк прокоментував перші результати розширеної урядової наради
Головним питанням сьогоднішньої розширеної наради Кабінету Міністрів України стала тема фінансової децентралізації, її результатів та планів подальшого розвитку. Таку думку висловив сьогодні міський голова Володимир Буряк, коментуючи на прохання журналістів перші результати цього заходу.