Володимир Буряк візьме участь у розширеній урядовій нараді

Сьогодні, 5 квітня, у Вінниці відбудеться розширена нарада Кабінету Міністрів України, у якій візьмуть участь перші особи держави. Серед запрошених учасників заходу і міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.
Нарада буде присвячена питанням децентралізації та регіонального розвитку. У ній візьмуть участь члени Кабінету Міністрів України, голови обласних державних адміністрацій, обласних рад, міські голови, керівники об’єднаних територіальних громад, представники Асоціації міст України, Української асоціації обласних та районних рад і так далі.
Планується розглянути такі теми:
– Економічне зростання регіонів: пріоритет нинішнього етапу децентралізації;
– Децентралізація в сфері освіти, реалізація проекту «Нова українська школа»;
– Децентралізація в сфері охорони здоров’я;
– Сталий розвиток місцевої громади.
Нагадаємо, міський голова Володимир Буряк також є членом Правління Асоціації міст України, очолює Запорізьке регіональне відділення АМУ.