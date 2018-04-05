Запорізькі митники виявили у громадянина Таджикистану 45 кілограмів срібних гранул

Дві валізи із срібним товаром із Туреччини громадянин намагався незаконно ввезти на територію України.
Учора, 4 квітня, до міжнародного аеропорту м. Запоріжжя рейсом зі Стамбулу прибув громадянин Таджикистану, який при собі мав ручну поклажу і дві валізи багажу. При проходженні митного контролю в VIP-приміщенні на запитання митників він заявив, що не має при собі товарів, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню. Але після проведення перевірки багажу апаратом “Rapiscan” та його митного огляду у валізах під особистими речами були виявлені гранули сріблясто-білого кольору загальною вагою 45 кілограмів. Вони знаходились у семи чорних пакетах та двох мішечках із маркуванням “SAF 99.9, NET 10 kg”, які були приховані від митного контролю.
Згідно з постановою Правління НБУ №148 від 27.05.08 “Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України” фізичні особи мають право ввозити в Україну банківські метали (у тому числі срібло) вагою, що не перевищують 500 грамів у вигляді зливків і монет на умовах письмового декларування митному органу. Банківські метали вагою, що перевищують зазначену норму, мають право ввозити в Україну виключно уповноважені банки.
За даним фактом складено протокол про порушення митних правил, товар тимчасово вилучено до рішення суду.
Запорізька митниця ДФС